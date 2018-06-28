Sokakta kalan Aydınspor 1923 kongresini bahçede yaptı

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

Futbolda üst üste 2 sezon küme düşerek Bölgesel Amatör Lige’e gerileyen, elektriği, suyu kesik olan Hüseyin Aksu Tesisleri’nden Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye kararı verilen Aydınspor 1923, olağanüstü kongresini tesis önündeki bahçede gerçekleştirdi. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda, seçime tek listeyle giren Hüsamettin Artan, başkanlığı Özgür Kızıl’dan devraldı. Geçtiğimiz hafta mum ışığında yapılan kongrede çoğunluğun sağlanamaması gerekçesiyle ertelenen genel kurula delegeler yoğun katılım gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın verdiği tahliye kararına tepki olarak kongre elektriği ve suyu kesik olan Hüseyin Aksu Tesisleri’nin bahçesinde yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığı’na eski Aydın Belediyesi ve Aydınspor Onursal Başkanı Hüseyin Aksu seçildi. Aydınspor 1923’ün yanında olduğunu göstermek için kongreye katıldığını belirten Hüseyin Aksu, “Toplantımızı gönül isterdiki içeride yapalım. Aydınspor’un yarınları için geleceğin karanlık olduğunu görerek geldim. Kimse siyaset yapamayacak. Bizim siyasi kimliklerimizle Aydınspor’a olan sevgimizi karıştırmasınlar. 1998 yılında bu tesisleri kurduk. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tesislere de Aydınspor 1966’yı yerleştirdik. Aradan geçen 19 yıl boyunca kulübü hep üzüntüyle izledim. Bugün köşeye sıkıştırılmış bir Aydınspor ile birlikte olmamız gerektiğini düşünüp geldim. Bugün moral vermek için buradayım. Emek vererek yaptığımız tesislerden kulübümüzün kovulmaması için elimizden gelen hukuki işlemi yapacağız” dedi.

Kongrede elektriğin olmaması nedeniyle delegeler İstiklal Marşı’nı hoparlörsüz okudu. Genel kurulda okunan mali tabloda siyah beyazlı kulübün geçtiğimiz sezonlardan kalan 14 milyon 137 bin 417 TL borcu olduğu belirtildi. Mali ve faaliyet raporları okunduktan sonra seçime geçildi. Tüzük değişikliğine gidilerek yönetim kurulu 13 kişiden 20 kişiye çıkartıldı. Kongreye tek listeyle giren Hüsamettin Artan, oy birliğiyle seçilerek görevi Özgür Kızıl’dan devraldı. Yaşananların tek sorumlusunun Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten eski başkan Özgür Kızıl, “Bugün bir utanç tablosunun tek sorumlusu Aydın Büyükşehir Belediyesi’dir. Bizi Türkiye’ye rezil ettiler. Bu zihniyete yazıklar olsun. Bu camiayı getirdikleri son yer burası. Türkiye’de bunun bir başka örneği yok. Şehrin takımını şehrin tesisinden dışarı atıyorlar. Bu zihniyeti kınıyoruz” diye konuştu.

Görevi Kızıl’dan devralan Hüsamettin Artan, yaşanan rezaletin herkesi üzdüğünü belirterek, “Elektrik yoksa jenaratörle bu takımı yaşatacağız. Bizim mücadelemiz Aydınspor 1923 için, başka bir savaşımız yoktur. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Bu zor görevin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ekibime ve Aydın halkına güveniyorum. Bu takımı bu çamurun içinden el birliğiyle çıkaracağız. Biz siyaset yapmıyoruz. Bizim tek sıkıntımız Aydınspor 1923. Bu takıma sahip çıkmadıkları için bu mücadeleyi veriyoruz. Teknik heyetimiz önümüzdeki günlerde gelecek. Futbolcularımızla da görüştük” dedi.

Yeni yönetim Fevzi Subaşı, Ali Örter, Recep Emre, Mutlu Menderes, Niyazi Aksu, Levent Sabancı, Giray Bulak, Mustafa Kaçar, Şakir Niyaz, Ferhat Delibalta, Doğan Kayabaş, Nihat Emlek, İbrahim Günlak, Nihat Tığlı, Behçet Çağlayan, Güray Aksakaloğlu, Kasım Taşpınar, Onur Demirel, Uğur Karanfil isimlerinden oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aydınspor 1923 kongresinden genel ve detay görüntü

- Özgül Kızıl ve Hüsamettin Artan’ın konuşması

- Hüseyin Aksu’nun konuşması

- Mum ışığında ertelenen kongreden görüntüler