Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Sokak basketbolunun kralı "Hercules"

İSTANBUL, () Red Bull ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güçlerini birleştirerek 10 Haziran'da başlattığı Red Bull Reign TBF 3X3 Türkiye Turu'nun Türkiye finali, 29 Temmuz Cumartesi (Dün) İstanbul Caddebostan Sahili'nde yapıldı. 12...

Sokak basketbolunun kralı "Hercules"

İSTANBUL, ()

Red Bull ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güçlerini birleştirerek 10 Haziran'da başlattığı Red Bull Reign TBF 3X3 Türkiye Turu'nun Türkiye finali, 29 Temmuz Cumartesi (Dün) İstanbul Caddebostan Sahili'nde yapıldı.
12 takımın kıyasıya mücadele ettiği Türkiye finalinde SA Twins'i 15-13 mağlup eden Hercules şampiyonluğa uzandı.
Türkiye Şampiyonu olan Hercules, Eylül'de Amerika'nın başkenti Washington'da düzenlenecek dünya finalinde boy gösterecek.
Türkiye'de basketbola verdiği destekle bilinen Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Red Bull Reign TBF 3X3 Basketbol Turu'nun Türkiye finali gerçekleşti. 10 Haziran'da başlayan ve beş il dolaşan şampiyonanın finali 29 Temmuz'da İstanbul Caddebostan Sahili'nde oynandı. 12 takımın Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ettiği finalde Hercules takımı, SA Twins'i 15-13'le geçerek sokak basketbolunun kralı oldu ve tacına kavuştu.
Rekabetin üst düzeyde yaşandığı finalde 12 takım üçerli gruplarda yarıştı.  Türkiye şampiyonunu belirleyecek  finalde Red Bull King of the Rock dünya şampiyonu Kıvanç Dinler'in takımı SA Twins ve eski Red Bull King of the RockTürkiye şampiyonlarından Mert Yavi'nin takımı Hercules şampiyonluk için sahaya çıktı.
Son ana kadar oldukça çekişmeli geçen maçın sonlarına doğru üstünlüğü ele geçiren Hercules, sahadan 15-13'lük sonuçla galip ayrıldı ve Red Bull Reign TBF 3X3 Türkiye Turu'nun şampiyonu oldu. Şampiyon, Eylül'de Amerika'nın başkenti Washington'da Barry Farms'da gerçekleşecek ve dünyadan 16 takımın katılacağı Red Bull Reign Dünya Finali'ne gitmeye hak kazandı.
Gün boyu devam eden karşılaşmaların yanı sıra harika yarışmalarla birlikte heyecan iyice arttı. Yapılan smaç yarışmasını SA Twins takımından Dekan Bayraktar kazanırken, üçlük yarışmasında ise Hasketboltakımından Hasan Aksoyak  zafere ulaştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314