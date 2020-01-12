Sofiane Feghouli: Şampiyon olacağımıza inanıyorum



Kaan ÜLKER - ANTALYA /

Galatasaray'ın 30 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, geçmişte de geriden gelerek şampiyon olduklarını hatırlatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cezayirli futbolcu, kamp sürecinde genel olarak iyi çalıştıklarını, bu kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ve yaptıkları iki hazırlık maçını da kazandıklarını ifade etti. Feghouli kamp süreciyle ilgili, "Bunlara baktığımızda olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Dinlenip ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sezon başında Afrika Uluslar Kupası'ndan gelen Sofiane Feghouli, takıma oynadığı kupadan dolayı dinlenemeyerek katılmış olduğunu belirterek, artık dinlenmiş durumda olduğunu söyledi. İkinci yarı için, "İnşallah bu sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha iyi bir şekilde geleceğim" diyen Feghouli, "Bunu da şampiyon olmak için yapacağım. Takımıma yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem Türkiye Kupası'nı almak hem de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Daha önce de 10 puan geriden geldik, bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde şampiyon olup kupayı almış bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Feghouli, kendisiyle aynı mevkide oynayan ve takıma yeni katılmış olan Jesse Sekidika ile ilgili sorulan soru üzerine de, Nijeryalı oyuncunun takıma adapte olmaya başladığını, Sekidika'nın şampiyonluk yolunda takıma çok büyük katkılar yapacağına inandığını vurgulayarak, "Sadece o değil Emre Mor ve Jimmy Durmaz da bu bölgede oynuyor. Onlar da ellerinden gelen katkıyı sağlıyorlar. Oynasalar da oynamasalar da takımı motive etme yönünde çok büyük katkıları var. Eğer Galatasaray'ın oyuncusu iseniz eğer, sadece oynadığınız zaman değil oynamadığınız zaman da önemli. Burada da takımı iyi motive etmeniz gerekiyor" açıklanmasında bulundu.