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Snowboard'ın kalbi Erciyes’te attı
SPOR 12.01.2020, 20:34
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Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Snowboard 1’inci Etap Yarışmaları, Kayseri’de tamamlandı.
İki gün süren ve 20 ilden 207 sporcunun katılımı ile Erciyes Hacılar Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazın Söğüt tarafından verildi.
Ödül töreni öncesinde Aslı Nemutlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
İki gün süren ve 20 ilden 207 sporcunun katılımı ile Erciyes Hacılar Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazın Söğüt tarafından verildi.
Ödül töreni öncesinde Aslı Nemutlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
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