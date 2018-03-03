TÜRKİYE Kayak Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ortaklığında düzenlenen Snowboard Dünya Kupası yarışları başladı.

Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) en prestijli sportif organizasyonlarından biri olan müsabaka için Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da 2700 rakımlı pistte 17 ülkeden 90 sporcu mücadele ediyor. Yarış sırasında kış sporlarında uzman 350 kişilik ekip görev yapıyor. Yarışlarda sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Etkinlikle ilgili konuşan Erciyes A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu master planıyla Erciyes uluslararası bir kayak merkezi haline geldi. Bu güzel altyapıya sadece turizm maksadıyla değil uluslararası sportif organizasyonlara da ev sahipliği yaparak hem dağımızın hem şehrimizin hem de ülkemizin dünyada tanınması için elimizden geleni yapıyoruz. 2015 yılında Avrupa Kupası, 2016 ve 2017 yıllarında da ülkemizin dünya kupalarını yaptığı yıllar oldu. Bu yıl uluslararası kayak merkezi Erciyes'i uluslararası yarışmakların yapılabileceği bir merkez olarak tanıdığı için 2018'de de ülkemizin üçünde dünya kupasını yine Erciyes'te yapıyoruz. Hava şartları zorlu olsa da bunlar bu işin tabiatında var. Çok şükür başarılı bir yarışma geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek etkinliklerle ilgili de konuşan Cıngı, "Mart ayında aktivite yoğunluğumuz var. Dünya Snowboard Dünya Kupasını icra ediyoruz. Hemen arkasından 22-24 Mart'ta dünyada ilk defa yapılmaya başlanan dolayısıyla da Türkiye'de ilk defa Erciyes'te yapılacak olan paraşüt dünya kupası var. Erciyes ağaçsız olması sebebiyle de dünyada paraşüt kayağı meraklıların tercih ettiği pistlerden oldu. Mart ayı sonunda dünyada başka örneği var mı bilmiyorum ama Erciyes'te engelliler kar festivali var" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışan sporcular

-Kayak merkezi genel görüntü

-Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj

-Genel detay

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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