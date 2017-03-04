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Snowboard Dünya Kupası final yarışları ertelendi

ULUSLARARASI Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ‘Snowboard Dünya Kupası’nın final etabı, tipi nedeniyle yarına ertelendi. Erciyes'teki Dünya Kupası'nın eleme turları,...

Snowboard Dünya Kupası final yarışları ertelendi
ULUSLARARASI Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ‘Snowboard Dünya Kupası’nın final etabı, tipi nedeniyle yarına ertelendi.
Erciyes'teki Dünya Kupası'nın eleme turları, bugünkü yarışlarla tamamlanırken, öğleden sonra etkili olan tipi nedeniyle final yarışları ertelendi. Snowboard Dünya Kupası'na 19 ülkeden 200 sporcu katıldığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, ''Bugüne kadar Erciyes'te çok güzel bir hava vardı. Ancak Dünya Kupası'nın yapılacağı bugün, sabah saatlerinden itibaren kapalı ve kar yağışlı bir havayla karşılaştık. Kar yağışı aslında pistlerimiz için çok iyi oldu ve eleme turlarını yaptık. Ancak tipi bastırınca organizasyon komitesi, final yarışlarının ertelenmesini ve yarın yapılmasını kararlaştırdı. Dolayısıyla Snowboard Dünya Kupası'nın final yarışları, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere yarın yapılacak'' dedi.

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