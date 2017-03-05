Snowboard Dünya Kupası final yarışları Erciyes'te yapıldı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ‘Snowboard Dünya Kupası’nda, kadınlarda Rus Alena Zavarzina, erkeklerde ise Bulgar Radoslav Yankov şampiyon oldu.

Tipi nedeniyle dün ertelenen Snowboard Dünya Kupası final etabı bugün yapıldı. Erciyes'te 102 kilometrelik pistlerde gerçekleştiren final etabına, 19 ülkeden 104 sporcunun yarıştığı şampiyonayı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı da takip etti. Bayanlar ve erkekler olarak iki etapta düzenlenen yarışta, kadınlarda Rus Alena Zavarzina, erkeklerde ise Bulgar Radoslav Yankov şampiyon oldu. Şampiyonlar, düzenlenen törenle ödüllerini alırken, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, ''Türkiye aleyhine birçok propagandanın yapıldığı bir ortamda 19 ülkeden 104 sporcu, hepsi dünyanın en iyi sporcuları Kayseri'ye geldi. Çok korkutulmaya çalıştılar ama bize inandılar. İki senedir burada çok güzel organizasyon yapıyoruz. Hepsi çok memnun. Müthiş bir final oldu. Dünya şampiyonu belli oldu. Onun için ülkemiz açısından çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz, artık dünya şampiyonaları yapmak. Bunun için ekip olarak çalışıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi mükemmel bir tesis haline geldi. Yaklaşık 200 milyon Euroluk bir yatırım yapıldı. Burası Kayseri'nin yüz akı bir tesis" dedi.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Bizim için çok gurur verici bir olay. Üst üste 3 senedir Erciyes'te böyle uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak duruma geldik. Hedefimiz daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak” diye konuştu.

Yarışmanın Erciyes etabında ise kadınlarda Ester Ledecka (Çek Cumhuriyeti) birinci olurken, Tomaka Takeuchi (Japonya) ikinci, Ramona Theresia Hofmeister (Almanya) üçüncü oldu. Erciyes etabında erkeklerde birinciliği Andreas Prommegger (Avusturya), ikinciliği Sangho Lee (Kore), üçüncülüğü Bogun Choi (Kore) elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Final mücadelelerinden görüntü

- Ödül töreni görüntü

- Kayak Federasyonu Başkanı ile Röp

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile röp

- Detay görüntü

(Haber:Yasin DALKILIÇ-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ )