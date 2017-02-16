Snowboard cross finallerinde altın ve gümüş, Fransa'nın

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) sona yaklaşırken Palandöken Kardelen Pistinde snowboard cross finallerinde altın ve gümüş madalyalar Fransa'nın oldu.Palandöken Kardelen Pistinde sabah saatlerinde eleme turlarıyla başlayan karışık takım snowboard cross mücadeleleri gün boyu devam etti. Karışık takım snowboard cross finalde Fransa yarışlarda iki takımla yerini aldı. Agathe Sillieres ve Lucas Cornillat kırmızı takım, Kim Martinez ve Guillaume Herpin yeşil takım olarak Fransa adına yarıştı. Rusya'nın takımını Zinaida Vasileva ile Daniil Donskikh oluştururken, Ukrayna için Tetiana Tarnavska ve Glib Mostovenko mücadele etti.Üç ülkeden, dört takımın yarıştığı müsabakada altın madalyayı Fransa'dan Agathe Sillieres ve Lucas Cornillat, yine aynı ülkeden Kim Martinez ve Guillaume Herpin de gümüş madalyayı aldı. Yarışı Rusya üçüncü sırada, Ukrayna ise madalyasız tamamladı.

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