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Snowboard Büyük Slalomda Aydan Kulaksız bronz madalya kazandı

SNOWBOARD Paralel Büyük Slalom yarışlarında erkeklerde Rusya’dan Dmitry Loginov, kızlarda ise yine Rusya'dan Elena Boltaeva birincilik elde etti. Kızlarda ikincilik Rus Anastasia Kurochkina’nın olurken üçüncülük mücadelesi iki...

Snowboard Büyük Slalomda Aydan Kulaksız bronz madalya kazandı
SNOWBOARD Paralel Büyük Slalom yarışlarında erkeklerde Rusya’dan Dmitry Loginov, kızlarda ise yine Rusya'dan Elena Boltaeva birincilik elde etti.
Kızlarda ikincilik Rus Anastasia Kurochkina’nın olurken üçüncülük mücadelesi iki milli sporcumuz Aydan Kulaksız ve Zehra Gözdenur Geneşke arasında geçti ve bronz madalyayı Aydan Kulaksız kazandı. Türkiye’nin adını duyurduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden genç sporcu "Bütün gücümle mücadele ettim, çok gururluyum" dedi. Türkiye, Aydan Kulaksız’ın kazandığı madalya ile 1991 yılından beri düzenlenen EYOF'ta ilk kez bir madalya almış oldu. ZEHRA VE EMRE 4'ÜNCÜ OLDU
Kıyasıya mücadelenin verildiği Paralel Büyük Slalom yarışlarında milli sporcularımızdan Zehra Gözdenur Geneşke ve yarışma sırında bir talihsizlik yaşayarak düşünce Emre Boydak dördüncülük elde etti. Madalya alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren genç sporcular, arkadaşlarının elde ettiği üçüncülükten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Öte yandan Altın madalyayı kazanan Rus sporcular Dmitry Loginov ve Elena Boltaeva, elde ettikleri birincilik için çok sevinçli olduklarını bildirdi. Rus sporcular, Palandöken'deki pistleri spor için çok elverişli bulduklarını belirttiler.   FOTOĞRAFLI

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