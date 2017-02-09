Sneijder yok Selçuk ve Carole için mucize gerek

Tolga Ciğerci ve Linnes, Eyüpspor ile oynanan antrenman maçında deneniyor

Kadir ÇETİNÇALI, İstanbul-

Galatasaray, Süper Lig'deki kritik Kayserispor maçı öncesinde sancılı günler yaşıyor.

M.Başakşehir maçında yaşanan kupa hüsranının ardından takımın 3 önemli oyuncusu Sneijder, Selçuk ve Carole'ün sakatlıkları teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de kabusu olmuş durumda. Bu 3 oyuncudan Wesley Sneijder'in Kayserispor maçında forma giymesi mümkün değil. Selçuk ile Carole ise maç gününe kadar tedavilerini sürdürürken aynı zamanda bazı testlerden geçerek Kayserispor maçında oynayıp oynamamalarına karar verilecek.

Selçuk İnan'ın daha önce buna benzer sakatlıklarda risk alarak oynamak istediği biliniyor. Ancak sakatlığının tekrarlama riski Riekerink'i düşündürüyor.

Ve sonrasında birbirinden önemli olan Rize deplasmanı ve Beşiktaş derbisi bulunuyor. Koltuğu sallanan Riekerink hem bu iki maçı kazanmak hem de Beşiktaş maçına sakatlıklardan arınıp, tam kadro hazırlanmak amacında. Bu yüzden Selçuk İnan'ın az da olsa oynama olasılığına karşın Hollandalı teknik adamın Tolga Ciğerci'ye forma vermesi büyük olasılık. Aynı şekilde savunmanın solunda da Carole'ün yerine Linnes'in oynaması ağırlık kazanmış durumda.

Galatasaray, Tolga Ciğerci ve Linnes'in son durumunu görmek için hazırlık maçı ayarladı. Florya'da bugün oynanan maçta rakip Eyüpspor. Riekerink bugün Eyüpspor ile oynanan 30'ar dakikalık antrenman maçında Tolga Ciğerci ve Linnes'i as takımda oynatarak Kayseri maçının taktiğini de denedi.