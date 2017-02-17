İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alınmadı.
Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rize kadrosunda yok
İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alınmadı.
17 Şubat 2017 Cuma 14:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.