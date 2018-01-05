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Sneijder resmen Al Gharafa'da

İSTANBUL, () Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu. Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e...

Sneijder resmen Al Gharafa'da

İSTANBUL, ()

Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu.
Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.
Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

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