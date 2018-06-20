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"Sliderman" Gael Monfils Antalya Open'a geliyor

Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya) Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP 250 Tenis erkekler  turnuvası  bu yıl ikinci kez düzenlenecek Turkish Airlines Antalya Open ile bir kez daha Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü...

"Sliderman" Gael Monfils Antalya Open'a geliyor

Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya)

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP 250 Tenis erkekler  turnuvası  bu yıl ikinci kez düzenlenecek
Turkish Airlines Antalya Open ile bir kez daha Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü tenisçiler arasında Gael Monfils de yer alacak. Kaya Palazzo Resort Belek'te gerçekleşecek şampiyonada Gael Monfils'in katılımı tenis severleri mutlu etti. Fransız tenisinin en renkli karakteri Gael Monfils 31 yaşında. Monfils kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu kazandı. Bugüne kadar 27 final oynayan ama bunların 7 tanesinde zafere ulaşan Monfils kortta olduğu zaman bütün tenis severleri heyecanlandırabilecek bir oyun stiline sahip.

2004 yılında Junior kategorisinde Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon'u aynı sezon kazanarak tüm Fransa'yı heyecanlandıran Monfils ATP Tour'da oynamaya başladıktan sonra da başarılı performansını sürdürdü.

slice vuruşları ve sahadaki enerjisiyle her zaman her rakibi yenebilecek bir oyun sergileyen Fransız oyuncuya Sliderman lakabı da takılmış durumda. 
2016'da Dünya sıralamasında 6. Sıraya kadar çıkan Fransız raket şu anda 48. Sırada. Geçen yıl 400. Galibiyetini elde ederek "400 Kulübüne" giren Monfils kariyerinin sonbaharında tekrar ilk 20 içine girmenin hesaplarını yapıyor. Kimilerine göre 100 metre koşsa dünyada dereceye girebilecek hıza sahip olan Fransız raket aynı zamanda çok iyi basketbol oynamasıyla tanınıyor. Otoritelere göre Gael Monfils yıllar içinde kendisine sadık bir hayran kitlesi oluşturacak kadar farklı bir oyun stiline sahip ve onu kortta izlemek çok keyif verici bir sporcu. 

Geçen yılın tekler finalisti Sugita ve Mannarino  bir sene sonra tekrar Turkish Airlines Antalya Open'a  geri dönerken, Damir Dzumhur, Robin Haase ve Dusan Lajoviç gibi tenisin yıldızları Belek'ten kupayla ayrılmak için mücadele edecekler. 

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