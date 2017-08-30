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Slavko Perovic: Boluspor maçında gol atarak siftah yapacağım

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor'da ilk üç maçta henüz gol atamayan Slavko Perovic, Boluspor karşılaşmasında siftah yapacağını söyledi. 2013-14 sezonunda siyah beyazlı formayla rakip fileleri...

Slavko Perovic: Boluspor maçında gol atarak siftah yapacağım

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor'da ilk üç maçta henüz gol atamayan Slavko Perovic, Boluspor karşılaşmasında siftah yapacağını söyledi. 2013-14 sezonunda siyah beyazlı formayla rakip fileleri 19 kez sarsıp gol kralı olan Sırp santrfor, bu sezon eski parlak günlerine döneceğini söylerken, "Şu anki performansım iyi ama daha iyi olacağıma inanıyorum. Sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tek hedefim Manisaspor formasıyla Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşamak. Taraftarımızın desteği ile bunu başarabiliriz" diye konuştu. 
Geçen sezon devre arasında Denizlispor'dan transfer edilen Perovic, 90'ar dakika forma giydiği Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Gaziantespor maçlarında gol sevinci yaşayamamasına karşın etkili futboluyla göz doldurdu. Lige verilen aranın hem kendisine hem de takıma olumlu yansıyacağını söyleyen Sırp oyuncu, "Sezona iyi başlamasak da, 4-1'lik Gaziantepspor galibiyeti hepimize moral verdi. Boluspor'u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir kadromuz var. Uyum sorununu aştıktan sonra her şey daha güzel olacak" dedi.

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