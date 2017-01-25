Slavia EU Bratislava-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3 (Avrupa Kupası)

BURSA, () - CEV Challenge Cup’ta mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da oynanan mücadeleye iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, uzunları ile başarılı bloklarla rakibinin direncini kırdı ve ilk seti de 25-15 önde tamamladı. (1-0)

Maçın ikinci setine de Dora ve Joychina ile file üstünde etkili olan Bursa temsilcisi bu setin ilk teknik molasına 8-4 önde girse de, orta alanda verdiği boşlukları ev sahibi Slavia EU Bratislava iyi değerlendirerek farkı iki sayıya kadar indirdi. Yeşil-beyazlılar oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirdi ve bu seti de 25-18 önde bitirerek skoru 2-0’a getirdi.

Maçın üçüncü setini de oyundan düşen rakibi karşısında zorlanmadan 15-25 ile geçen yeşil-beyazlılar deplasmanda 3-0 kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

BÜYÜK DESTEK VARDI

Öte yandan, Bratislava Türkiye Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve Büyükelçilik 1. Müsteşarı Cüneyt Yavuzcan ,maç öncesi yeşil-beyazlılara moral verirken, karşılaşmayı Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileriyle beraber izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Cev Challenge Cup ikinci tur rövanş karşılaşmasını 8 Şubat saat 18.00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynayacak.

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