Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Slalomda Nika Tomsic Slovenya'ya altın kazandırdı

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) Slalom yarışlarında Nika Tomsic, Slovenya'ya bir altın madalya kazandırdı. Yarışlarda Türkiye'den Sıla Kara 34, Lara Pelin Tamer 36'ncı oldu. EYOF 2017'nin üçüncü gününde Avea...

Slalomda Nika Tomsic Slovenya'ya altın kazandırdı
AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) Slalom yarışlarında Nika Tomsic, Slovenya'ya bir altın madalya kazandırdı. Yarışlarda Türkiye'den Sıla Kara 34, Lara Pelin Tamer 36'ncı oldu.
EYOF 2017'nin üçüncü gününde Avea Pisti heyecan dolu slalom yarışına ev sahipliği yaptı. Yarışta Sloven sporcu Nika Tomsic ilk seriyi 52.84, ikinci seriyi 55.80 ve toplamda 1:48.64’lük sürede tamamladı.
Finlandiya'dan Nella Korpio ilk etapta yaptığı 52.49 zamanlamayı ikinci etapta 56.36’ya düşürse de toplamda elde ettiği 1:48.85’lik skorla ikicilik kürsüsünde yerini aldı. Yarışı üçüncü tamamlayan ise İtalyan Lara Della Mea ilk etap inişini 53.47’le, ikinci etabı 56.36 ve toplamda 1:49.04’lük sürede bitirdi.
Türkiye’yi yarışlarda temsil eden sporculardan en iyi dereceyi 2:09.02 ile 34. sırada yer alan Sıla Kara yaptı. Sıla’yı iki sıra arkasında Lara Pelin Tamer oldu. Tayra Tunca 39. sırada yerini alırken, Dila Çakmak ise yarışı tamamlayamadı.
Yarışın birincisi Nika Tomsic, Türkiye’den altın madalya ile dönmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. EYOF için uzun zamanda, yoğun, disiplini çalıştığını belirten Tomsic, “Bu madalya sürpriz olmadı. Ama yine de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu gurur verici bir şey" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.