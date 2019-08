Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın hedefi Milli Takım

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, () -







DEMİR Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçen sezon yaşadığı sıkıntıların geride kaldığını kaldığını belirterek, "Bu sene yeni hoca ve yeni heyecan. Kendi açımdan da yazın hiç durmadan çok çalışarak geldim. Her Türk insanının istediği gibi bende milli takımı istiyorum. Bana da ay-yıldızlı formayı giymek nasip olur. Onun için mücadele edeceğim" dedi.



Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, lige iyi başladıklarını ancak Çaykur Rizespor maçında kötü bir futbol oynadıklarını belirterek, "Lige iyi başlamıştık ama Rize’ye de çok hazır gitmiştik, kendimize inanıyorduk. Hava ve zemin de çok kötüydü. Bunlar bahane olmaz ama gerçekten kötü de oynadık. İyi mücadele edemedik. Kendi kimliğimize yakışmayan bir mücadele sergiledik. Onu unutmak istiyoruz. Önümüzde Gazişehir maçı var, ondan sonra da milli takım arası var. Milli takım arasına en iyi şekilde kazanıp girmek istiyoruz. İçeride gösterdiğimiz coşkuyla her maçı oynamak istiyoruz. Bu bazen oluyor bazen olmuyor futbolda bunlar var ama sahaya çıktığımızda bütün iyi niyetimizle orada bulunduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah Rize maçını çabuk unutturacağız" diye konuştu.



'İYİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM'



Geçen sezon talihsizlikler yaşadığını ifade eden Yandaş, "Ama onlar geçti gitti. Bu sene de yeni hoca, yeni heyecan kendi açımdan da yazın hiç durmadan çok çalışarak geldim. Kamp dönemi de benim için iyi geçti. Ayaklarımız yere basıp daha iyi şeyler yapmak istiyorum. Mert Hakan Yandaş'ın nasıl futbolcu olduğunu herkese göstermek istiyorum. İnşallah sezon da iyi geçer, benim için en önemlisi sakatlık yaşamadan gider. Takım arkadaşlarımla ben sahaya çıktığımdan iyi niyetimizle mücadele edeceğiz. İnşallah Allah da nasip eder bol gollü, bol asistli bir sezon olur benim için. Takımın da üst sıralarda yer almasını sağlarız" diye konuştu.



"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"



Hedefinin milli formayı giymek olduğunu söyleyen Yandaş, "Her Türk insanının istediği gibi ben de milli takımı istiyorum. Bana da ay-yıldızlı formayı giymek nasip olur. Onun için mücadele edeceğim. İyi başladım, inşallah iyi giderse önümün de açılacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse ay-yıldızlı formayı giymeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.