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Sivassporlu Gekas: "Şampiyon olacağız"

Sivassporlu Gekas: Şampiyon olacağız TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor'un devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli Yunan golcü Theofanis Gekas, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini...

Sivassporlu Gekas: "Şampiyon olacağız"

Sivassporlu Gekas: Şampiyon olacağız



TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor'un devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli Yunan golcü Theofanis Gekas, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum. Çünkü biz şampiyon olacağız" dedi.

Devre arasında İsviçre'nın FC Sion takımından transfer edilen tecrübeLi golcü Gekas kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Türkiye'de daha önce çeşitli takımlarda oynadığını hatırlatan Gekas, Sivasspor'u da yakından tanıdığını söyledi. Sivasspor'a transferini anlatan Gekas, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefi anlattılar.

Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim" dedi.

Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Gekas, "Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu Süper Lig'de oynarken de iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor ligde birinci olarak Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.

Taraftarlardan destek beklediklerini ifade eden Gekas, "Şampiyonluk için taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek bize destek vermelerini istiyorum. Çünkü biz Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gekas'ın görüntüleri

-Yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

 

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