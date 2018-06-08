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Sivassporlu futbolculardan EURO 2024 desteği

İSTANBUL,() -  Demir Grup Sivassporlu Thievy Bifouma, Robinho ve Aroune Kone, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi, "Share Together" atkısıyla futbolseverlere "Birlikte Paylaşalım" çağrısı yaptı. Robinho,...

Sivassporlu futbolculardan EURO 2024 desteği

İSTANBUL,() - 

Demir Grup Sivassporlu Thievy Bifouma, Robinho ve Aroune Kone, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi, "Share Together" atkısıyla futbolseverlere "Birlikte Paylaşalım" çağrısı yaptı. Robinho, Türkçe olarak, "Haydi Gardaş Türkiye" ifadelerini kullandı. 
Thievy Bifouma: "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar. "
Robinho:  "İstanbul dediğiniz zaman bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa hemen elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim."
Arouna Kone:  "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcuların açıklamaları
-Destek mesajları

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