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Sivassporlu Claudemir: Lider olmak büyük bir başarı

SPOR 25.01.2020, 21:28
Sivassporlu Claudemir: Lider olmak büyük bir başarı
Demir Grup Sivasspor'un bugün kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir Domingues de Souza "Demir Grup Sivasspor, şuana kadar lider kalmayı başarmış. Bu büyük bir başarı. Üstüme düşün rol neyse, ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
Demir Grup Sivasspor'un Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı Claudemir, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. 
Demir Grup Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Claudemir, "Büyük bir ekibin parçası olmak için geldim buraya. Takımımızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sokmaya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
"GOİANO'DAN BİLGİ ALDIM"
Transfer süreci hakkında da bilgi veren Claudemir, Türkiye'de oynayan Brezilyalı futbolcularla görüştüğünü ve Sivasspor forması giyen Marcelo Goiano ile fikir alışverişi yaptığını belirterek "Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bahsetti. Demir Grup Sivasspor hakkında da çok güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim" diye konuştu.
"KARİYERİM BOYUNCA GİYDİĞİM FORMA İÇİN SAVAŞTIM"
90 dakika boyunca sahada savaşan ve kendini gösteren bir oyuncu olduğunu belirten Claudemir, "Kariyerim boyunca giydiğim forma için savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültürden geliyoruz. Burada da elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
"LİDER OLMAK BÜYÜK BİR BAŞARI"
Süper Lig'in üst düzey bir lig olduğunu belirten Claudemir, şu ifadeleri kullandı: "Sıralamaya baktığımız zaman bütün takımlar birbirine çok yakın. Bu da şunu gösteriyor; bir sürü iyi takım var. Bu kadar birbirine yakın takımlar arasında Demir Grup Sivasspor'un lider olması kolay bir şey değil. Demir Grup Sivasspor, şuana kadar lider kalmayı başarmış. Bu büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için ben de takıma yapılan takviyelerden biriyim. Üstüme düşün rol neyse, ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım."
"BU SAVAŞTA BEN DE YER ALACAĞIM"
Demir Grup Sivasspor'un sürekli savaşarak bu günlere geldiğini belirten Claudemir, pazartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında da takımın kazanmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Maçta görev aldığım taktirde ben de elimden geleni yapacağım. Bu savaşta ben de yer alacağım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Claudemir'in açıklamaları

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