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Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

  TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. TFF 1'inci Lig'in ilk yarısında 28 puan toplayarak 4'üncü sırada yer alan Sivasspor, ligin...

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde bu hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'in ilk yarısında 28 puan toplayarak 4'üncü sırada yer alan Sivasspor, ligin 17'nci haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe hareketleri yaptı. Kırmızı beyazlılar daha sonra dar alanda pas çalışması, koordinasyon ve hücum gol çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada çift kale maç ile devam etti. Antrenmana bütün futbolcular katıldı. Futbolculardan Leandrinho ve Ergin Keleş antrenman bitiminde özel gol çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar yarın saat 11.00'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından Malatya'ya hareket edecek.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman görüntüleri

HABER - KAMERA HÜSNÜ ÜMİT AVCI-SİVAS, ()

 

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