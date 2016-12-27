Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

STAT: Yeni 4 Eylül



HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Murat Temel (xxx)



SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Çağatay (xx), İbrahim İşçi (xx), İbrahim Öztürk (xx), Muhammed Furkan (xxx)- Erkan (x) (Dk.32 Tunahan xx), Bayram (x) (Dk.67 Berkan x), Ahmet (xx), Yiğit (xx) (Dk.46 Adem xx), Beykan (xx)- Leandro (xxx)



YENİ AMASYASPOR: Rasim (x)- Kaan (xx), Ali Fırat (x), Muhammet Emin Gül (x), Barış (x)- Ergin (x), Ahmet Turan (xx), Muhammed Emin Bakan (x), Metin (xx) (Dk.52 Batınay xx), Engin (x) (Dk.83 Hayrullah )- Fatih Sultan (xx) (Dk.63 Aslan x)



GOLLER: Dk.42 (Penaltı)-Dk.57 Leandro, Dk.47 Muhammed Furkan (Sivasspor)- Dk.90 Batınay (Yeni Amasyaspor)



SARI KARTLAR: Muhammed Emin, Engin, Ergin, Barış (Yeni Amasyaspor)- Yiğit, Bayram,Tunahan (Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası F grubunun 4'üncü haftasında Bölgesel Amatör Ligi temsilcilerinden Yeni Amasyaspor'u konuk eden Sivasspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak gruptaki puanını 6'ya çıkardı.



16'ıncı dakikada İbrahim İşçi'nin orta sağdan gönderdiği topla sağ kanatta buluşan Çağatay'ın ceza sahasına girdikten sonra vurduğu sert şut yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topla buluşan Erkan'ın ceza sahası içine yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.



20'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Turan'ın şutu Muhammed Furkan'ın ayağından sekerek yan direğe çarpıp kornere çıktı.



42'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Cebe, Ali Fırat'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Leandro takımını öne geçirdi. 1-0.



47'inci dakikada Beykan'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Barış'dan dönen top Muhammed Furkan'ın önünde kaldı. Muhammed Furkan'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Rasim'in ayağına çarparak ağlarla buluştu. 2-0.



57'inci dakikada kaleci Tolgahan'ın uzun degajına hareketlenen Leandro, savunma ile kaleci Rasim arasından kaptıktan sonra topu boş kaleye gönderdi. 3-0.



61'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beykan, Barış'ın müdahalesinde yerde kaldı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tunahan'ın vuruşu sol direkten döndü, dönen topu Yeni Amasyaspor savunması uzaklaştırdı.



69'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beykan'ın pasında arka direkte topla buluşan Tunahan yerden vurdu, savunmada Ali Fırat topu çizgiden çıkardı.



73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında, Batınay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Aslan'ın yerden vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu İbrahim Öztürk kornere gönderdi.



90'ıncı dakikada Batınay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği top doğrudan ağlarla buluştu. 3-1.



Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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