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Sivasspor'un yarım asırlık malzemecisi son yolculuğuna uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () - Demir Grup Sivasspor'a yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet veren malzemeci Mahmut Kablan (80), son yolculuğuna uğurlandı.  Demir Grup Sivasspor'un kuruluşundan bu yana yaklaşık 50 yıl boyunca malzemecilik yapan ve...

Sivasspor'un yarım asırlık malzemecisi son yolculuğuna uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () - Demir Grup Sivasspor'a yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet veren malzemeci Mahmut Kablan (80), son yolculuğuna uğurlandı. 
Demir Grup Sivasspor'un kuruluşundan bu yana yaklaşık 50 yıl boyunca malzemecilik yapan ve görevini oğulları Cemil ve Serdar Kablan'a devreden Mahmut Kablan bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Numune Hastanesi'nde tedavi gören Kablan'ın vefat haberi camiada üzüntüyle karşılandı. Kablan'ın öğle vakti Çiçekli Cami'sinde kılınan cenaze namazına yakınları, Demir Grup Sivassporlu yöneticiler Faruk Taşseten, Mehmet Ali Topal, teknik direktör Hakan Keleş, futbolculardan Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Muhammet Demir, Emre Kılınç, kulüp çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Kablan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenaze namazına katılanlar
- Cenazenin uğurlanışı

(FOTOĞRAFLI)

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