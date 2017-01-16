Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: Yolumuz şampiyonluk

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Yolumuz şampiyonluk, biz buradan ya çıkacağız ya çıkacağız" dedi.TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor ligin 18'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası 5'inci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik drektör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar kondisyon ve açma germe hareketleri yaptı."KUPADA GİTTİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"İdman öncesi basın mensuplarına deplasman da karşılaşacakları Göztepe maçını değerlendiren teknik direktör Mesut Bakkal, "Hedefimizde bu iki maçta 6 puan var. Benim yıllardan beri bir anlayışım var. Hiç bir maçı mağlup olarak bitirmek istemem.Biz oraya angarya olarak gitmiyoruz. Göztepe ve Medipol Başakşehir'i yendiğimiz zaman gruptan çıkma şansımız var. Bu da bir gelir kaynağıdır. Kupada gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Biz lig ağırlıklı gidiyoruz. Lig bizim için şuan da önde gidiyor" dedi."YOLUMUZ ŞAMPİYONLUK"Tek hedeflerinin yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Bakkal, "Bundan sonraki maçlara talibiz. Boluspor son zamanlarda sıkıntılı dönemler geçirebilir ama 2-3 maçını izleme imkanı buldum. Sakat oyuncuları vardı. Onların bizimle oynayacakları maça yetişeceğini söylüyorlar. Her işi ciddiye almamız gerekiyor. Özellikle bundan sonraki maçlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hedefimiz 60 puanı geçmek. Takımımıza takviyelerle hem golcü, hem orta saha, hem de savunma anlamında anlamında iyi adamlarımız geldi. Bizim yolumuz şampiyonluk. Biz buradan ya çıkacağız, ya çıkacağız" dedi.

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