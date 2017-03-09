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Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: "Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var"

 Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal idman öncesi yaptığı açıklamada "Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var" dedi. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor ligin 24'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor...

Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: "Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var"

 Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal idman öncesi yaptığı açıklamada "Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor ligin 24'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman topla ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar taktik idman ve kondisyon hareketleri ile çalışmalarını sürdürdü. Bugünkü antrenmana salonda çalışan Dejan Kelhar katılmazken, Ergin Keleş ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMIMIZ VAR"

İdman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, futbolcuların oynadığı oyundan ve kazanma coşkusundan memnun olduğunu dile getirerek "Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Biz hedeflediğimiz doğrultuda gidiyoruz. Dışarda alacağımız 1 puan ve içerde kazanacağımız maçlar bizi 65 puana ulaştıracak. Bu da bizi bir üst lige çıkmamıza ve şampiyon olmamıza yetecek diye düşünüyorum. Şimdi Balıkesirspor maçı var. İçerdeki maçların ne kadar önemli olduğunu ve bizi nerelere getireceğini bilip, tüm taraftarımızla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Takımın durumu iyi, sakatımız yok. Sadece Dejan Kelhar'ın takıma yetişmesini bekliyoruz. Diğer taraftan bir eksiğimiz ve cezalımız yok. Ben özellikle Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Atiker Konyaspor maçlarındaki gibi taraftarın coşkusunu bekliyorum. Artık beraber kazanmayı öğrendik, gelin hep beraber devam edelim. Kazanmak için oynayan ve şampiyonluğa oynayan bir takımımız var. Çok az bir süremiz kaldı. Geriye dönüşümüz yoktur. Biz de bunun farkındayız. Kazanarak gitmek istiyoruz, bunu da taraftarımızla birlikte yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı beyazlı ekip yarın saat 14.30'da basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Mesut Bakkal açıklama

HABER - KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI - SİVAS /

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