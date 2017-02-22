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Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: "Artık final oynuyoruz"

  TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktör Mesut Bakkal, "Artık hep önümüze bakacağız, hep beraber final oynuyoruz" dedi. Sivasspor ligin 22'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir...

Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: "Artık final oynuyoruz"

 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktör Mesut Bakkal, "Artık hep önümüze bakacağız, hep beraber final oynuyoruz" dedi.

Sivasspor ligin 22'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ilk olarak ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman istasyon çalışmaları ile devam etti. Bugünkü antrenmana sakatlığı devam eden Dejan Kelhar katılmadı. Denizlispor maçında sol ayağında ağrı bulunan Burhan Eşer ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

"ARTIK FİNAL OYNUYORUZ"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, deplasmanda galibiyetle ayrıldıkları Denizlispor maçını değerlendirerek, "Bunlar kazanmamız gereken maçlar. Yaptığımız hesaplara göre dışarıdan getireceğimiz puan ve içerideki galibiyetler, bizi 63 puana ulaştırıyor. Kazanmak için oynuyoruz. Özellikle içeride oynadığımız Samsunspor maçı ve bu Denizlispor maçında kazanma coşkusu ortaya çıkan bir takım oluştu. Artık 13 hafta kaldı. Kimsenin bir önceki maça takılı kalmasını istemiyorum. Artık hep önümüze bakacağız. Artık hep beraber final oynuyoruz. Finalleri oynarken geriye takılmak istemiyoruz. Denizli'den çok önemli bir galibiyet aldık. Artık taraftarımızın da bu galibiyetin arkasında durmasını ve tribünleri doldurmasını istiyorum. Zor maçlar oynuyoruz. Bütün takımlar birbirini çok iyi tanıyor. Bütün takımlar Sivasspor'u yenmek istiyor. Biz artık bir hedef olduk. Bu hedef karşısında çok daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Futbolcularımın Denizlispor'daki yakaladıkları fırsatı Gaziantep Büyükşehir Belediye karşısında kazanca çevireceklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir dileğim var, maçları kazanıp Süper Lige biran önce çıkmak" şeklinde konuştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Mesut Bakkal açıklama

HABER - KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, ()

 

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