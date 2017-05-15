Sivasspor, Süper Lig'i kentte tur atarak kutladı

TFF 1'inci Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başaran Sivasspor kafilesinin kente gelişinde büyük coşku yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı ile şampiyonluk turu attı.

Adana Demirspor deplasmanında dün oynadığı maçta 1-1 berabere kalan, ancak buna rağmen bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da şampiyonluk coşkusu bugün de sürdü. Adana'dan bugün kente dönen takım kafilesi büyük coşku ile karşılandı. Atatürk Caddesi üzerinden konvoy eşliğinde hükümet meydanına gelen takımı binlerce taraftar meşale ve tezahüratlarla karşıladı. 'Şampiyon' yazılı tişörtler giyen futbolcular taraftarların coşkusuna eşlik etti. Güçlükle ilerleyen takım otobüsü, kalabalığın içerisinde Valilik binası önüne geldi. Burada otobüste bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba ve teknik heyet ile futbolcular Valilik binasına girdi. Başkan Mecnun Otyakmaz ve futbolcular Valilik balkonundan meydanda toplanan taraftarları Sivasspor bayrağı sallayarak selamladı. Başkan Otyakmaz taraftarlara çiçek attı. Futbolcular da taraftara balkondan üçlü çektirdi. Büyük coşku yaşayan taraftarlar, takımlarını dakikalarca alkışlayarak moral verdi. Bir süre Valilik binasında kalan yönetim, teknik heyet ve futbolcular burada şampiyonluk pozu verdi. Kafile daha sonra tekrar takım otobüsü ile tesislere hareket etti.

KUPALAR HAFTASONU VERİLECEK

Valilikte açıklama yapan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligin çok zor ve çetin geçtiğini belirterek, "Bu ligin zor ve mücadele ligi olduğunu biliyorduk zaten ama uzaktan izliyorduk yaklaşık 11 senedir. Biraz unutmuşuz, gerçekten çok zor bir ligmiş. Sezona da kötü başladık. Maalesef birazda bizden umutlar kesilmiş gibiydi. 5 maçta 4 puanda kalmıştık. Neredeyse ligin dibine demir atıyorduk ama sonra yapılan hamlelerle takımımızın kalitesi belliydi bu lige uyum sağlarken bu puanları kaybettik. Sonra onlar da gerçeklerle yüz yüze kalınca o mücadeleyi göstermek zorunda kaldılar ve Mesut Bakkal hocayla bir yükselişle ilk yarıyı üst sıralara yakın bir konumda bitirdik. Sonra bu iyi sürecimiz devam etti. Fakat daha sonra Mesut Hoca ile bir ivme kaybı söz konusu oldu. Sonra ligin son 9 haftasında Samet hocamızla anlaştık ve bu periyodu çok iyi bir şekilde geçtik. Onun engin tecrübesiyle gergin ortamı yumuşatan Türkiye'nin en çok maça çıkan teknik direktörünü getirerek takımın başına bu süreci de en iyi şekilde atlattık ve mutlu sona 1 hafta kala komşu vilayetimiz Malatya ile birlikte bu aşamayı birinci ve ikinci olarak kapattık. Şimdi de son karşılaşma var. Bu da ligi taçlandıracak bir karşılaşma. İnşallah maçı biz kazanıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Bu arada Malatyaspor sevdalılarına, Malatyalı komşularımızı da tribüne davet ediyoruz. Yasal sınırlar müsaade ettiği sürece onlara da bilet vereceğiz. Bugün federasyonundan aradılar. Birincilik ve ikincilik kupasını aynı anda bizim stadımızda vermeyi düşündüklerini söylediler. Bunu Malatyaspor başkanına da ilettim sanıyorum federasyon başkanımız Yıldırım Demirören kupayı vermeye gelecekler. Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Play-offa kalacak takımlara da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kent meydanından görüntüler

-Takımı bekleyen taraftarın coşkusu

-Takım kafilesinin gelişi ve yaşanan coşku

-Taraftar eşliğinhde takım otobüsünün ilerleyişi

-Kafilenin Valilik binasına girişi

-Valilik balkonundan yönetim ve futbolcuların taaftarı selamlaması

-Kutlama görnüntüleri

-Başkan Otyakmaz'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()