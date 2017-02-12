Sivasspor-Samsunspor maçının ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: Oyun anlamında iyi şeyler yapmasak da hırs ve istek bize maçı kazandırdı

Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü: Maçın hakemi benim hemşehrim, ama ben ondan utanıyorum. Bizi katletmek için elinden geleni yaptı

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Oyun anlamında iyi şeyler yapmasak da hırs ve istek bize maçı kazandırdı" dedi.

Sivasspor'un 2-1 kazandığı maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Kazanmamız gereken maçı kazandık. Böyle maçlarda çok iyi oyun bekleyemezsiniz. Samsun transferlerle çok iyi bir takım olmuş. Oyun, oynama anlamında iyi şeyler yapmasak da kazanma, rahatsız etme coşkulu oyun anlamında bize döndü. Kazandık ve mutluyuz. Kupadaki Tuzla maçında enerjisini ortaya koyan bir takım vardı. Galip'in cezalı oluşu, Adem'i de kasığının ağrıması nedeni ile oynatamadık. Sivasspor her maçta çıkıp 3-5 atacak diye bir şey yok. İyi takımlar var. Bugün hırs ve istek var ve bu da bizim maçı kazanmamızı sağladı. Hem kupada hem ligde gidiyoruz. Zor geçecek bir süreç. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Hem bizim hem rakibin taraftarlarına. Biz böyle maçlar olsun istiyoruz" dedi.

HAKEME ELEŞTİRİ

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçtan önce rakım farkından çekindiklerini belirterek, "Maç başlamadan önce ilk 30 dakika önemliydi. Deniz seviyesinden bin 300 rakıma geldik. Ortam farklı. Rakip bu iklime çok alışık. İlk 25 dakika gereksiz geriye yaslandık. Baskıya maruz kaldık ama önemli bir pozisyon vermedik. Bir yan toptan gelen pozisyon vardı onun dışında vermedik. 25'ten sonra oyuna hakim olduk. İlk 25 dakika hariç daha iyi oynayan taraf bizdik. Maçtan önce kenardan gelen ortalara dikkat etmemizi istemiştim maalesef burada hata yaptık. Onun dışında oynanan oyundan, mücadeleden gurur duyuyorum. Biz 20 günlük bir takımız. Sivasspor 8 aydır birlikte olan bir takım. Biz bu 20 günlük takımla 50 dakikalık zamanı daha iyi oynadık. 1-1 sonrası kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama son pasları yapamadık. Ahmet'in sakatlanması planımızı bozdu. Sonuca üzülüyorum. Oyuna harcadığımız enerjinin karşılığı bu olmamalıydı. En kötüsü 1 puan alabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın hakemi benim hemşehrim, ama ben ondan utanıyorum. Bizi katletmek için elinden geleni yaptı. Maçın hakemi bugün Sivasspor'un kazanması için elinden geleni yaptı" diye konuştu.

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-Mesut Bakkal açıklama

-Osman Özköylü açıklama

(Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS )