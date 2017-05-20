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Sivasspor şampiyonluk kupasını aldı

Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TFF 1'inci Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligi 62 puanla lider tamamlayan Sivasspor, sahasında kupasını alarak şampiyonluk sevincini taraftarıyla...

Sivasspor şampiyonluk kupasını aldı

Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TFF 1'inci Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligi 62 puanla lider tamamlayan Sivasspor, sahasında kupasını alarak şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçının bitimiyle birlikte tribünleri dolduran binlerce taraftar, saha içerisine girdi. Futbolculara koşan taraftarlar, ligi şampiyon tamamlamanın sevincini paylaştı. Kupa töreni yapılacağı için taraftarların sahayı boşaltmaları istendi. Taraftarlar çıkmayınca Başkan Mecnun Otyakmaz devreye girerek anons yaptırdı. Taraftarların yeniden tribüne çıkmasının ardından saha ortasına platform kuruldu.
Sivassporlu futbolcular ve teknik heyet, ışık gösterileri altında tek tek platforma davet edildi. Takımın platformdaki yerini almasının ardından şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından takım kaptanları Adem Koçak ve Burhan Eşer'e verildi. Şampiyonluk kupasının kaldırılmasıyla statta büyük bir coşku yaşandı. Havai fişek gösterileri altında futbolcular ve taraftarlar tezahüratlarla şampiyonluk kutlaması yaptı.

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