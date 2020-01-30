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Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
SPOR 30.01.2020, 11:40
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DEMİR Grup Sivasspor, Mali uyruklu Fransız stoper Samba Camara ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Devre arasında transfer çalışmaları sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig'in başka bir takıma transferi üzerine rotayı Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 27 yaşında 1.90 boyundaki Malili stoper Samba Camara'ya çevirdi. Temas kurulan ve her konuda anlaşma sağlanan Camara bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Devre arasında transfer çalışmaları sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig'in başka bir takıma transferi üzerine rotayı Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 27 yaşında 1.90 boyundaki Malili stoper Samba Camara'ya çevirdi. Temas kurulan ve her konuda anlaşma sağlanan Camara bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
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