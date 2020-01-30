Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2)

FORMAYI GİYDİ

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir süre takımın çalışmasını izleyen Samba Camara daha sonra Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden görnütü

