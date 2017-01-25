Sivasspor- Medipol Başakşehir: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

STAT: Yeni 4 Eylül



HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mehmet Metin (xxx)



SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), Hasan (x)(Dk.46 Yiğit x), İbrahim (xx), Ümit (xx)- Leandro (x) (Dk.57 Gökhan x), Adem (xx), Hakan (x), Kerim (x)(Dk.80 Muhammed Furkan x), Emre (xx)- Ergün (x)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Faruk (xx)- Musa (x), Bekir (xx), Egemen (xx), Alparslan (x) (Dk.65 Serhat x)- Attamah (xx), Napoleoni (x) (Dk.63 Cıkalleshi x), Holmen (x), İrfan Can (xx), Doka (x)- Mustafa (x)



SARI KARTLAR: Rıdvan (Sivasspor), Doka, Bekir (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası F grubunun 6'ıncı haftasında Sivasspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Medipol Başakşehir grubu lider tamamladı, Sivasspor ise 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Medipol Başakşehir son 16'da E grubunun ikincisi Galatasaray, Sivasspor ise E grubunun birincisi Tuzlaspor ile eşleşti.



3'üncü dakikada rakip ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro'nun vuruşunda kaleci Faruk gole izin vermedi.



17'inci dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza alanına giren Ergin'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert vuruşunda kaleci Faruk topu kornere çeldi.



23'üncü dakikada Doka'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



41'inci dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında, Napoleoni'nin pasında topla buluşan Doka'nın ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.



58'inci dakikada Doka'nın sol köşeden kullandığı kornerde, Hakan'ın ters kafa vuruşunda üst direğe çarparak oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.



72'inci dakikada ceza alanı dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan İrfan Can'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.



88'inci dakikada orta saha yakınlarındaki Doka'nın ayağından aldığı topla ceza alanına yaklaşan Ümit'in yerden sert vuruşunu kaleci Faruk kornere çeldi.



Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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