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Sivasspor Kelhar ile ön anlaşma imzaladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor 32 yaşındaki Slovak stoper Dejan Kelhar'ı renkerine bağladı. Sivasspor Kelhar ile Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1 yılı opsiyonlu 6 aylık ön anlaşma imzaladı. DEJAN KELHAR KİMDİR? 5...

Sivasspor Kelhar ile ön anlaşma imzaladı
TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor 32 yaşındaki Slovak stoper Dejan Kelhar'ı renkerine bağladı. Sivasspor Kelhar ile Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1 yılı opsiyonlu 6 aylık ön anlaşma imzaladı.
DEJAN KELHAR KİMDİR?
5 Nisan 1984'te Brezice'de dünyaya gelen Dejan Kelhar futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Brezice'nin altyapısında başladı. Daha sonra Celje altyapısına transfer olan Kelhar 2003-04 sezonu başında bu kulüple profesyonel sözleşme imzaladı ve devre arasında ise Krükoya kiralandı. Üç sezon boyunca Sloven takımlarında top koşturan futbolcu 2006-07 sezonu başında ise 2'inci Bundesliga takımı Greuther Fürth'e imza attı ve o sezonu orada tamamladı. Kelhar, daha sonra sırasıyla; Cercle Brugge, Legia Warszawa, Ankaragücü, Hapoel Haifa, Samsunspor, FK Gabala, Kızılyıldız, Sheff Wed ve son olarak da Slovanya ekibi NK Olimpija'da forma giydi. 1,88 boyundaki Kelhar, 6 kez de Slovanya milli takım formasını giydi.

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