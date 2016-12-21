Sivasspor Kelhar ile ön anlaşma imzaladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor 32 yaşındaki Slovak stoper Dejan Kelhar'ı renkerine bağladı. Sivasspor Kelhar ile Başkanvekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1 yılı opsiyonlu 6 aylık ön anlaşma imzaladı.DEJAN KELHAR KİMDİR?5 Nisan 1984'te Brezice'de dünyaya gelen Dejan Kelhar futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Brezice'nin altyapısında başladı. Daha sonra Celje altyapısına transfer olan Kelhar 2003-04 sezonu başında bu kulüple profesyonel sözleşme imzaladı ve devre arasında ise Krükoya kiralandı. Üç sezon boyunca Sloven takımlarında top koşturan futbolcu 2006-07 sezonu başında ise 2'inci Bundesliga takımı Greuther Fürth'e imza attı ve o sezonu orada tamamladı. Kelhar, daha sonra sırasıyla; Cercle Brugge, Legia Warszawa, Ankaragücü, Hapoel Haifa, Samsunspor, FK Gabala, Kızılyıldız, Sheff Wed ve son olarak da Slovanya ekibi NK Olimpija'da forma giydi. 1,88 boyundaki Kelhar, 6 kez de Slovanya milli takım formasını giydi.

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