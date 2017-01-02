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Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı

TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, Gökhan Süzen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2 Sezon Sivasspor forması giydikten sonra bu sezon başında 2'nci Lig takımlarından Tokatspor ile anlaşan 29 yaşındaki Gökhan Süzen, devre arasında...

Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı
TFF 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, Gökhan Süzen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2 Sezon Sivasspor forması giydikten sonra bu sezon başında 2'nci Lig takımlarından Tokatspor ile anlaşan 29 yaşındaki Gökhan Süzen, devre arasında yeniden Sivasspor'a döndü. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın yeniden takımda görmek istediği Gökhan Süzen ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcu ile 6 ayı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen tecrübeli oyuncu, bugün Antalya'da başlayacak devre arası kampında takıma katılacak.

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