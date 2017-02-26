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Sivasspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, () STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Muhammet Yumak (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx) SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx)- Ahmet (x), Boye (xx), İbrahim (xxx), Ziya (xx), Burhan(x), Adem (xx) (Dk.81 Yiğit), Galip (xxx),...

Sivasspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Muhammet Yumak (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx)- Ahmet (x), Boye (xx), İbrahim (xxx), Ziya (xx), Burhan(x), Adem (xx) (Dk.81 Yiğit), Galip (xxx), Hakan (x), Emre (x) (Dk.19 Leandrinho x), Ergin (xx) (Dk.64 Gekas x)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stachowiak (xx)- Uğur (xx), Ahmet (xx), Akakpo (xx) (Dk.46 Rıza xx), Özgür (x), Ekigho (x) (Dk.57 İbrahima xx), Gökhan (xx) (Dk.77 Tevfik xx), Erdal (xx), Mehmet Erdem (xx), Kalu (xx), Muhammet (xx)
GOL: Dk.4 Galip (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Ziya, Burhan (Sivasspor), Erdal, Uğur (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
TFF 1'ici Lİgde zirve mücadelesi veren Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
4'üncü dakikada Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Galip'in doğrudan ceza alanına gönderdiği topa kimse dokunamayınca yerden sekip filelerle buluştu: 1-0.
10'uncu dakikada Ahmet'in hatasında sol kanatta topu kapan Mehmet Erdem'in yerden ceza alanına gönderdiği topa uygun durumda yerden Ekigho vurdu, kaleci Ali Şaşal ayakları ile golü önledi.
16'ıncı dakikada Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği topa Ergin hareketlendi, ceza alanında rakibinden sıyrılıp yerden gönderdiği top direğin dibinden auta çıktı.
45'inci dakikada ceza alanı dışından Muhammet'in şutunda top üstten auta gitti.
47'inci dakikada Ergin sodan hareketlendi, uygun durumdaki Burhan'a çıkarmak istediği topu son anda araya giren defans kesti.
81'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Gekas kullandı. Barajı geçen top kalecide kaldı.
85'inci dakikada ceza alanı içinde Burhan'ın pasında Gekas, kaleciyi geçti, ancak açılan topun kontrolünü sağlayamayınca, top auta çıktı.
88'inci dakikada ceza alanı dışından Gaziantep Büyükşehir Belediye serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Mehmet Erdem'in plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
90'ıncı dakikada Yiğit kendi yarı alanından aldığı topla kaleci ile karşı karşıya pozisyonda, Gekas'ı gördü. Ancak Gekas'dan önce son anda savunma araya girerek topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.

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