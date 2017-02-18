Sivasspor, galibiyet parolasıyla Denizli'ye gitti

SİVASSPOR pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için Denizli'ye gitti.Sivasspor, TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta maçında pazartesi günü oynayacağı Denizlispor maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı. Galibiyet hedefleyen Sivasspor 21 kişilik kadro ile Denizli'ye hareket etti.Sabah saatlerinde kulüp tesislerinden ayrılan takım saat 10.00 uçağı ile Nuri Demirağ Havaalanından uçakla İzmir'e gitti. İzmir'den otobüsle Denizli'ye geçecek olan kırmızı beyazlılar bugün ve yarın yapacağı çalışmalarla maç hazırlıklarını sürdürecek. Sivasspor'un Denizlispor maç kafilesinde şu isimlere yer verildi:Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Ziya Erdal, John Boye, Dejan Kelhar, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Rıdvan Şimşek, Ümit Karaal, Gökhan Süzen, Adem Koçak, Hakan Arslan, Galip Güzel, Yiğit İncedemir, Emre Kılınç, Burhan Eşer, Leandro Barrios, Kerim Avcı, Theofanis Gekas ve Ergin Keleş.

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