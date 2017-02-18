Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Sivasspor, galibiyet parolasıyla Denizli'ye gitti

SİVASSPOR pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için Denizli'ye gitti. Sivasspor, TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta maçında pazartesi günü oynayacağı Denizlispor maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı. Galibiyet...

Sivasspor, galibiyet parolasıyla Denizli'ye gitti
SİVASSPOR pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için Denizli'ye gitti.
Sivasspor, TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta maçında pazartesi günü oynayacağı Denizlispor maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı. Galibiyet hedefleyen Sivasspor 21 kişilik kadro ile Denizli'ye hareket etti.
Sabah saatlerinde kulüp tesislerinden ayrılan takım saat 10.00 uçağı ile Nuri Demirağ Havaalanından uçakla İzmir'e gitti. İzmir'den otobüsle Denizli'ye geçecek olan kırmızı beyazlılar bugün ve yarın yapacağı çalışmalarla maç hazırlıklarını sürdürecek. Sivasspor'un Denizlispor maç kafilesinde şu isimlere yer verildi:
Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Ziya Erdal, John Boye, Dejan Kelhar, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Rıdvan Şimşek, Ümit Karaal, Gökhan Süzen, Adem Koçak, Hakan Arslan, Galip Güzel, Yiğit İncedemir, Emre Kılınç, Burhan Eşer, Leandro Barrios, Kerim Avcı, Theofanis Gekas ve Ergin Keleş.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.