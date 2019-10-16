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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını devam etti

SÜPER Lig'in 8'nci haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma...

SPOR 16.10.2019, 12:24
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını devam etti
SÜPER Lig'in 8'nci haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekibi ziyaret eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, antrenmanda futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, baklava ikram etti.
Yarın sabah saatlerinde Sivas'ta yapacağı antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçı için hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Öğrencilerin ziyareti

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