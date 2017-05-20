Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor: 4-0

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Süleyman Özay (xxx)

SİVASSPOR: Tolgahan (xxx) (Dk.48 Ali Şaşal xxx)- Rıdvan (xxx) (Dk.59 Ahmet xxx), Boye (xxx), İbrahim (xxx), Gökhan (xxx)- Burhan (xxx), Galip (xxx), Hakan (xxx), Adem (xx) (Dk.29 Yiğit xxx), Emre (xxxx)- Leandrinho (xxxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Hakan (x)- Caner (x), Sadık (xx), Sezer (x), Ferhat (x) (Dk.46 Sedat x)- Pereira (x), Murat Yıldırım (xx), Rahman Buğra (x), Dialiba (xx)- Mba (x) (Dk.74 Ahmet Aras x), Augustine (x) (Dk.63 Eren x)

GOLLER: Dk.11, 45+2, 49 Emre, Dk.58 Leandrinho (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk.76 Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Caner, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Pereira (Evkur Yeni .Malatyaspor)

SÜPER Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor, rakibini Emre'nin 3 ve Leandrinho'nun attığı gollerle Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek, sezonu 62 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile her iki kentin yönetici ve milletvekilleri ile 20 bin dolayında futbolsever izledi.

TAHA AKGÜL VE ESKİ FUTBOLCULARA PLAKET

Milli Güreşçi Taha Akgül ile Sivasspor'un eski futbolcuları Mehmet Yıldız, Mahmut Hoşgiz, Hayrettin Yerlikaya, Faruk Bayar, Gökhan Bozkaya, Abdurrahman Dereli, Pini Balili ve Muhammet Şeker'e devre arasında plaket verdi. Futbolculara plaketlerini TFF Başkanvekili Nihat Özdemir takdim etti.

6'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Galip kullandı, içeriye gönderdiği topa müsait durumda Leandrinho dokundu, top az farkla yandan auta çıktı.

11'inci dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Orta alandan topla buluşan Leandrinho, sağdan hareketlenen Burhan'ı gördü. Burhan'ın yerden ceza alanına kestiği topa arka direkte Emre dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

16'ıncı dakikada sağdan Pereira ortaladı. Arkada Dialiba kafayı vurdu, önce kaleci Tolgahan, sonrasında savunmada Adem uzaklaştırdı.

17'inci dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza alanına ortasına yakın mesafeden Galip kafa vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada soldan Galip'in kullandığı köşe vuruşunda, arkada direkte Leandrinho kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

27'inci dakikada Emre ceza alanında girdi, çaprazdan vuruşunu kaleci Hakan kornere çeldi.

45'inci dakikada Burhan sağdan çok hızlı hareketlendi. İçeriye çevirdiği topa Emre sert vurdu, yakın mesafeden kaleci, topu çelmeyi başardı. Hemen sonrasında gelişen atakta bu kez Galip'in ceza alanı içinden plase vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

45+2'de soldan Sivasspor bir kez daha etkili geldi. Galip'in pasında solda buluşan Leandrinho, geriden gelen Emre'yi gördü. Emre'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kalecinin müdahalesine rağmen top bir kez daha filelerle buluştu. 2-0

46'ıncı dakikada Pereira'nın sağdan getirdiği topa, kale ağzında Dialiba vurdu, kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

49'uncu dakikada savunma arkasına atılan topu Leandrinho kontrol etti. Ceza alanındaki uygun durumdaki Emre'ye çıkardı. Emre'nin sert vu düzgün vuruşunda kendisinin ve takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi. 3-0

58'inci dakikada sağdan gelişen atakta Burhan'ın pasında çaprazdan ceza alanına giren Leadrinho, düzeltip sert vurdu ve topu bir kez daha filelerle buluşturdu. 4-0

76'ıncı dakikada Sedat bir pozisyonda sarı kart gördü. Hakeme itirazını sürdürünce ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

79'inci dakikada soldan Emre'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topa kale önünde Burhan dokunamayınca savunma uzaklaştırdı.

88'inci dakikada Diabilia'nın müsait durumda vuruşunu kaleci Ali Şaşal çeldi, boşta kalan topu Ahmet Aras kaleye göndermek istedi, savunmada İbrahim uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, 62 puanla TFF 1'inci Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.

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