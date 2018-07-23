Sivasspor, Douglas Santos’u renklerine kattı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor, Barcelona forması giyen defans oyuncusu Douglas Santos ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip İspanya’nın güçlü ekiplerinden Barcelona forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Santos ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Douglas Santos’un 2018/2019 sezonu için 1 yıl kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibimiz bonservisi Barcelona'da bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı'' denildi.

1 yıllık kiralık olarak kadroya dahil edilen Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo Kulübü'nden Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da 8 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız İspanya'nın Sporting Gijon ve Portekiz'in Benfica takımlarına kiralandı. Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı takımın Bolu'daki kampına katılacağı açıklandı. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.

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