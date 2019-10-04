Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Sivasspor'dan sokak hayvanları projesine destek
Demir Grup Sivasspor, sokak hayvanlarının çetin kış şartlarından korunması amacıyla Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) hayata geçirdiği 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'ne destek verecek. 'Sıcak bir yuva her canlının...
SPOR 04.10.2019, 16:40
Demir Grup Sivasspor, sokak hayvanlarının çetin kış şartlarından korunması amacıyla Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) hayata geçirdiği 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi'ne destek verecek.
'Sıcak bir yuva her canlının hakkıdır' sloganıyla hazırlanan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' ile ilgili, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada; futbol a takımı ve futbol akademisi takımları tarafından antrenmanlarda ve tesislerde kullanılan plastik su şişelerinin sokak hayvanlarına yuva olacağı belirtildi. Sivasspor ile PAGDER arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişenin hayvanların yuva ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.
PAGDER'in uzun süredir yürüttüğü projeye destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği proje kapsamında, tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanlarına yuva alımında kullanılacak.
'Sıcak bir yuva her canlının hakkıdır' sloganıyla hazırlanan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' ile ilgili, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada; futbol a takımı ve futbol akademisi takımları tarafından antrenmanlarda ve tesislerde kullanılan plastik su şişelerinin sokak hayvanlarına yuva olacağı belirtildi. Sivasspor ile PAGDER arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişenin hayvanların yuva ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.
PAGDER'in uzun süredir yürüttüğü projeye destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği proje kapsamında, tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanlarına yuva alımında kullanılacak.
28°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2