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Sivasspor'da tatil başladı

TFF 1'inci Lig takımı Sivasspor, dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından tatile girdi. Kırmızı beyazlı ekip, 6 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak. TFF 1'inci Lig'in...

Sivasspor'da tatil başladı
TFF 1'inci Lig takımı Sivasspor, dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından tatile girdi. Kırmızı beyazlı ekip, 6 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.
TFF 1'inci Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 28 puan toplayan kırmızı beyazlılar lider Göztepe'nin 3 puan gerisinde 4'üncü sırada yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası gruplarda 4 karşılaşmaya çıkan Sivasspor, 6 puan topladı.
KAMP 2 OCAK'TA BAŞLIYOR
Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, 6 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak. Antalya Belek Bellis Otel'de toplanacak Sivasspor 9 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Sivasspor kamp süresince iki de hazırlık maçı yapacak. Sivasspor ilk olarak 5 Ocak'ta TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor ile karşılaşacak. İkinci ve son hazırlık maçında ise 8 Ocak 2017 Cuma günü Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FC Baku ile mücadele edecek.
5 OYUNCU GÖNDERİLDİ
Öte yandan Sivasspor'da daha önce takımdan ayrılan Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'in ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda kaleci Korcan Çelikay, Beykan Şimşek ve Çağatay Çeken ile de yollar ayrıldı. Sivasspor'un devre arası için anlaştığı Yunan golcü Theofanis Gekas ile Slovak stoper Dejan Kelhar devre arası kampında takıma katılacak. Kırmızı beyazlıların 2 transfer daha yapacağı ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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