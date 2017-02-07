Sivasspor'da pas çalışması

SİVAS, ()-TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Sivasspor, hafta sonunda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman fitnes salonunda yapılan başladı. Daha sonra çim sahada pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ardından taktik programların yer aldığı çalışmalarla idmana devam etti. Antrenman son bölümünde ise gruplar halinde yapılan şut, kanatlardan orta ve gol çalışması yapıldı. Sivasspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları da kale arkası 5, maraton 15, VIP 20 TL olarak satışa sunuldu.

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