Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcuların yeni sezonda taşıyacağı forma numaraları belirlendi.

Yeni sezonun başlamasına günler kala çalışmalarını sürdüren Sivasspor, futbolcuların yeni sezonda kullanılacak forma numaralarını belirledi. Kırmızı-Beyazlıların yıldız isimlerden golcü Kone, geçen yıl olduğu gibi yine 2 numaralı formayı tercih ederken, Robinho ise 7 numaralı formayı tercih etti. Yeni transferlerden Brezilyalı Dogulas 20, Aydın Karabulut 17, Erdogan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi ise 3 numaralı formayı seçti. İlin plakası olan 58 numaralı formayı ise yine Ziya Erdal terletecek .

Sivassporlu futbolcuların forma numaraları şöyle:

1 Ali Şaşal Vural, 2 Arouna Kone, 17 Aydın Karabulut, 4 Carl Medjani, 88 Delvin Chanel Ndinga, 20 Douglas Pereria Dos Santos, 54 Emre Kılınç, 11 Erdoğan Yeşilyurt, 37 Hakan Arslan, 8 Mert Hakan Yandaş, 10 Muhammet Demir, 13 Paul Papp, 6 Nils Erik Mattias Bjarsmyr, 7 Robson de Souza(Robinho), 93 Sergio Ramon Rochet, 23 Serhiy Rybalka, 15 Tolgahan Acar, 3 Uğur Çiftçi, 5 Vitaly Dyakov, 58 Ziya Erdal, 90 Zoro Cyriac Gohi, 71 Serkan Sarıkaya, 70 Furkan Kadir Durmuş, 73 Osman Yaman, 57 Eren Çetindere.

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