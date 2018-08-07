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Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

SİVAS, () Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcuların yeni sezonda taşıyacağı forma numaraları belirlendi. Yeni sezonun başlamasına günler kala çalışmalarını sürdüren Sivasspor, futbolcuların yeni sezonda kullanılacak...

Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

SİVAS, ()

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcuların yeni sezonda taşıyacağı forma numaraları belirlendi.
Yeni sezonun başlamasına günler kala çalışmalarını sürdüren Sivasspor, futbolcuların yeni sezonda kullanılacak forma numaralarını belirledi. Kırmızı-Beyazlıların yıldız isimlerden golcü Kone, geçen yıl olduğu gibi yine 2 numaralı formayı tercih ederken, Robinho ise 7 numaralı formayı tercih etti. Yeni transferlerden Brezilyalı Dogulas 20, Aydın Karabulut 17, Erdogan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi ise 3 numaralı formayı seçti. İlin plakası olan 58 numaralı formayı ise yine Ziya Erdal terletecek . 
Sivassporlu futbolcuların forma numaraları şöyle:
1 Ali Şaşal Vural, 2 Arouna Kone, 17 Aydın Karabulut, 4 Carl Medjani, 88 Delvin Chanel Ndinga, 20 Douglas Pereria Dos Santos, 54 Emre Kılınç, 11 Erdoğan Yeşilyurt, 37 Hakan Arslan, 8 Mert Hakan Yandaş, 10 Muhammet Demir, 13 Paul Papp, 6 Nils Erik Mattias Bjarsmyr, 7 Robson de Souza(Robinho), 93 Sergio Ramon Rochet, 23 Serhiy Rybalka, 15 Tolgahan Acar, 3 Uğur Çiftçi, 5 Vitaly Dyakov, 58 Ziya Erdal, 90 Zoro Cyriac Gohi, 71 Serkan Sarıkaya, 70 Furkan Kadir Durmuş, 73 Osman Yaman, 57 Eren Çetindere.

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