Sivasspor'da Douglas resmi sözleşme imzaladı

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Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulübü Barcelona ile Santos'un 2018/2019 sezonunda 1 yıllık kiralanması için anlaşmaya varılan Brezilyalı sağ bek bugün İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ardından Başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız, kendisini 1 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından yeni sezonda giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.

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