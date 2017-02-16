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Sivasspor'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor

SİVASSPOR, pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürdürdü. TFF 1'inci Ligde şampiyonluk yarışı veren Sivasspor kendi tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde Denizlispor maçı hazırlıklarını...

Sivasspor'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor
SİVASSPOR, pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.
TFF 1'inci Ligde şampiyonluk yarışı veren Sivasspor kendi tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bugünkü antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı beyazlılar taktik çalışmaların yer aldığı programı uyguladıktan sonra son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Hafif sakatlıkları bulunan Adem Koçak, Ümit Karaal ve İbrahim Öztürk ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Kırmızı Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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