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Sivasspor, çalışmalara yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, Bolu kampının ardından verilen izni tamamlayarak çalışmalara Sivas'ta yeniden başladı. 12 günlük Bolu kampının ardından 2 gün izin yapan Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta...

Sivasspor, çalışmalara yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, Bolu kampının ardından verilen izni tamamlayarak çalışmalara Sivas'ta yeniden başladı.
12 günlük Bolu kampının ardından 2 gün izin yapan Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Samet Aybaba'nın saha ortasındaki kısa toplantısıyla başladı. Daha sonra futbolcular açma-germe hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. Futbolcuların neşeli olduğu gözlenen antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana yeni transferler kaleci Sergio Rochet ile İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr de katılırken, sakatlıkları bulunan Ali Şaşal, Ergin Keleş çalışmada yer almadı. John Boye işi toplantının ardından antrenman yapmadan tesislere döndü. İdmanı izlemek için kulüp tesislerine gelen  bir grup taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirerek bir süre tezahürat yaptı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Antrenman görüntüleri
-Taraftar desteği

Haber-Kamera: SİVAS,()

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