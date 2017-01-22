Sivasspor-Boluspor maçının ardından

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu camia Süper Lig'e ait. Geri dönüş yok, hep beraber devam edeceğiz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal 3-1 kazandıkları Boluspor maçından sonra değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle teknik direktörlüğü başlamasına neden olan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Bakkal, maçın ilk yarısındaki kazanma coşkusunun paniğe neden olduğunu, bu nedenle üretken olamadıklarını belirterek, "Rakip de bir şey yapmadı ama biz üretken olamadık. İkinci devre biraz daha oyuna ileri taşıdık. Kerim'in oyuna girip gol atmasıyla da daha iyi mücadele ettik. Yenilmezliğimizi ve puan toplama alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi kupa maçı var ve sonra Mersin maçına gideceğiz. Önemli bir avantaj yakaladık. Şimdi bunun artarak devam etmesi lazım. Taraftarın coşkusu inanılmaz. Sivil toplum kuruluşlarının desteği ile coşmaya başladık. Bu coşkunun artması gerekiyor. Bu camia Süper Lige ait. Geriye dönüş yok. İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Güzel bir galibiyet oldu" dedi. Bakkal, transfer dönemi bitmeden bir oyuncu daha olmak istediklerini söyledi.

'İYİ YOLDAYIZ'

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maça iyi başladıklarını belirterek, "Özellikle ilk devre kontrollü, risk almadan oynamaya çalıştık. İlk devre ikinci topları iyi değerlendiremedik. Rakip orta sahada baskı yaptı. Biz de maalesef oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanat alanlarını yeterince değerlendiremedik. İkinci devre Sivas iyi başlasa da gole kadar en iyi pozisyonu biz yakaladık. Golü bulsak farklı bir görüntü ve sonuç olacaktı. İlk 11'de ilk yarıdaki kadromuzdan 5 oyuncu vardı, diğer 6'sı bize sonradan katılanlardı. Direkt oynayan 5 oyuncumuzun olmayışı etkiledi. Yenileri zamanla adapte etmeyi planladık ama sakatlıklar nedeni ile direkt oynatmak zorunda kaldık. Fiziksel eksiğimiz 65'ten ortaya çıktı. 65 dakikalık bölümde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu dakikalara odaklanıp, bu süreyi uzatıp, sonraki haftaları iyi değerlendirerek sakatların de katılmasıyla rekabet içerisinde olacağız. Bu ligde her hafta sürprizler olabiliyor. Biz takım olma adına iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz" dedi. Çapa, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı da üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.

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-Mesut Bakkal açıklama

-Fuat Çapa açıklama

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()