Sivasspor Başkanı Otyakmaz güven tazeledi

TFF 1'inci Lig şampiyonu olarak Süper Lige yükselen Sivasspor'un olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor'umuzu iddialı bir şekilde temsil edeceğiz. Yine centilmenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Yine korkulan bir deplasman olacağız" dedi.

Dün evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılıp şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, bugün genel kurula gitti. Kentteki özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, Sivas Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ile çok sayıda delege ve bir grup taraftar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.

Kongrede konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mecnun başkanın 'Bir arkadaşa bakıp çıkacağız' sloganı çok ilgi gördü. Evet bir arkadaşa baktık ve çıktık ama arkadaşımızı orada göremedik. Bizim arkadaşlarımız Süper Lig'de, bunda sonra da arkadaşlarımızı Süper Lig'de ağırlayacağız." dedi.

Dün akşam muhteşem bir futbolla Süper Lig'e çıktıklarını belirten Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise teknik direktör Samet Aybaba liderliğindeki teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.

"İDDİALI BİR TAKIM YAPACAĞIZ"

Ardından yönetici arkadaşlarını tebrik eden Otyakmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Önümüzde çok da yabancısı olmadığımız yeni bir süreç var; Süper Lig. Bu yılın farkı, artık daha tecrübeliyiz. Başarıdan başarısızlığa her türlü tecrübeyi yaşadık. Hatalarımızdan gerekli dersi çıkardık. Önümüzdeki sezon takımın yapılanmasından yeni stadyumun hazır hale getirilmesine, kombine fiyatlarından tesislerde yapılacaklara kadar çok işimiz olacak. Edindiğimiz tecrübelerden elde ettiğimiz sonuçla yepyeni bir Sivasspor izleyeceksiniz. Büyük konuşmadan iddialı konuşuyorum. Her şey daha güzel olacak. Önümüzdeki sezonda eksikliklerimizi giderip iddialı bir takım yapmaya gayret edeceğiz."

"YİNE KORKULAN DEPLASMAN OLACAĞIZ"

Şampiyonluk maçında taraftarın yoğun ilgisini ve coşkusunu gördüklerine belirterek, bu durumun kendilerini ümitlendirdiğini ifade eden Otyakmaz, "Taraftarımızı tekrar sahalara çekmek içinde yeni bir kombine bilet pazarlaması söz konusu olacak. Çok ucuz fiyatlarla taraftarımızı stadımıza çekmeyi, en azından 10 bin taraftarın altına düşmemeyi hedefliyoruz. İnşallah Sivas'ın ekonomisine uygun fiyatlara rağbet gösterilir ve stadımız dünkü coşkuda olduğu gibi bütün sezon devam eder ve yeni başarılara yelken açarız. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de yiğidoları, Sivasspor'umuzu iddialı bir şekilde temsil edeceğiz. Yine centilmenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Yine korkulan bir deplasman olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Otyakmaz, tek listeyle gidilen seçimde 225 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

SİVASSPOR SAMET AYBABA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Öte yandan TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Mesut Bakkal'ın istifasının ardından 9 maçlığına takımın başına geçen ve başarılı sonuçların ardından takımı şampiyon yaparak Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını sağlayan Samet Aybaba ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp Başkanı Mecnun Oytakmaz, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaştıklarını ve yeni sezonda yollarına Aybaba ile devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kongreden görüntüler

-Vali Gül'ün konuşması

-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması

-Oy kullanma işlemi

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / SİVAS,()