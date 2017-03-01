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Sivasspor-Atiker Konyaspor: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan CEYLAN/SİVAS,() STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Serkan Ok (xxx), Serkan Çimen (xxx) SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), Boye (xx), Hasan (xx), Ziya (xx)- Hakan (xx), Kerim (xx), Yiğit (x)(Dk.59 Galip x), Leandro (x)...

Sivasspor-Atiker Konyaspor: 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan CEYLAN/SİVAS,()
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Serkan Ok (xxx), Serkan Çimen (xxx)
SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), Boye (xx), Hasan (xx), Ziya (xx)- Hakan (xx), Kerim (xx), Yiğit (x)(Dk.59 Galip x), Leandro (x) (Burhan x), Emre (xx) (Dk.77 Gökhan x)- Gekas (xx)
ATİKER KONYASPOR: Kaya (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (x), Selim (xx), Douglas (xx)- Ömer Ali (x), Volkan (xx), Ali Çamdalı (xx), Meha (x) (Dk.65 Hadziahmetovic x), Milosevic (x) (Dk.65 Rangelov x)- Bajic (xx) (Dk.88 Halil İbrahim ?)
SARI KARTLAR: Yiğit, Boye (Sivasspor), Volkan, Ali Turan, Rangelov (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
5'inci dakikada Douglas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top, arka direkteki Selim'in önünde kaldı. Selim'in gelişine vurduğu şut yandan auta çıktı.
13'üncü dakikada ceza sahasının içinde sağ çaprazda topla buluşan Rıdvan'ın vuruşunda kaleci Kaya'nın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.
25'inci dakikada Kerim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
26'ncı dakikada ceza sahası dışındaki Meha'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Milosevic'in şutu kaleci Tolgahan'ın kucağında kaldı.
36'ncı dakikada Hakan'ın orta sahadan verdiği topla süratlenen Gekas, ceza sahasına yaklaştıktan sonra Emre'ye pas verdi. Kaleci Kaya'yı geçtikten sonra kaleye vuran Emre'nin şutunu altı pas içindeki Selim uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
52'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında, Leandro'nun pasında ceza alanında topla buluşan Hakan'ın plase vuruşunda kaleci Kaya gole izin vermedi.
57'nci dakikada Skubic'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.
90'ıncı dakikada Galip sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Galip kafa vuruşu yerden sekerek kaleci Kaya'nun kucağında kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi. 

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