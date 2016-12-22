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Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

  TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde bu hafta sahasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 4 galibiyet alan ve 2'inci sıraya kadar yükselen Sivasspor ligin...

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde bu hafta sahasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 4 galibiyet alan ve 2'inci sıraya kadar yükselen Sivasspor ligin 16'ıncı haftasında Adana Demirspor ile kendi sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman düz koşu ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan kırmızı beyazlılar daha sonra pas çalıştı. Futbolcuların yüksek motivasyonla çalıştığı idman son olarak yarı sahada tek kale maç ile devam etti. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Hakan Arslan katılmadı. Hasan Hatipoğlu ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı beyazlılar yarın saat 13.30'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

HABER - KAMERA: HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, ()

 

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